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Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları Asya’daki en rekabetçi seviye olmaya devam ediyor

8 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, yeni yıl tatili ve yuanın değer kazanması nedeniyle yatay seyretti.

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