﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları daha da düştü, Güneydoğu Asya’da talep hala zayıf

Çin’den dış piyasalara verilen ortalama filmaşin teklifleri talebin zayıflaması nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.