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Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları güçlü hurda fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle yükseldi

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları, güçlü hurda fiyatları ve AB genelinde artan üretim maliyetleri nedeniyle aylık 20-100 ...

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