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Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları zayıf talep nedeniyle düştü

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları, devam eden karantina uygulaması ve mevsimsel etkenler nedeniyle talep zayıf olduğu için düşüş gösterdi.

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