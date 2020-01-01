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Bulgaristan’da inşaat demiri ve filmaşin fiyatları artan hurda sonucu yükseldi

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları temel olarak hurda fiyatlarının daha güçlü olması sebebiyle Mart ayı sonundaki seviyelerine kıyasla arttı.

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