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Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları artışını sürdürdü

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen CA-50 kalite inşaat demiri referans fiyatları şu anda 680-700$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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