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Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerel inşaat demiri fiyatları daha da düştü

Uzun mamul talebindeki zayıflamanın sürmesi, BAE’li inşaat demiri tedarikçilerini baskılamaya devam etti.

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