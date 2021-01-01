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BDT’li kütük ihracatçıları tekliflerini yükseltti, alıcıların yanıtı bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, BDT’li kare kütük ihracatçıları fiyat beklentilerinde daha iyimser davrandı.

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