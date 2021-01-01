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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT’li kütük ihracatçıları düşük fiyatlı pozisyon kargolarıyla rekabet edebilmek için fiyat düşürdü

Bu hafta Karadeniz’den verilen BDT çıkışlı kütük teklifleri, Türkiye piyasasının görünümü giderek daha da zayıfladığı ve ...

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