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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük piyasasında karşı tekliflerin düşmesiyle kötümserlik hakim

Zayıf hurda fiyatları, tüccarlardan gelen düşük karşı teklifler ve Kuzey Afrika, Türkiye veya Körfez bölgesi gibi ...

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