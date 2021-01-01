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BDT çıkışlı kütük fiyatları Rusya’dan beklenen fiyat artışına rağmen daha da geriledi

BDT çıkışlı kütük fiyatları, talebin zayıf ve kısa vadeli beklentilerin belirsiz olmasının yarattığı baskı sonucu daha da düştü.

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