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BDT çıkışlı kütük fiyatları Mısır’dan talep gelmeyince hızla düştü, satıcılar alternatif aradı

Mısır’da geçtiğimiz hafta gözlenen kütük talebi kaybolunca, BDT’li kütük tedarikçileri alternatif satış pazarları aramaya ...

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