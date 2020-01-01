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Bahreyn merkezli Unirol yerel inşaat demiri fiyatlarını 800$/mt’a yükseltti

Unirol, piyasanın genelinde görülen yukarı yönlü hareket nedeniyle yerel inşaat demiri fiyatlarını bir kez daha artırdı.

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