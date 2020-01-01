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Bahreyn merkezli Unirol inşaat demiri fiyatlarını 53$/mt artırdı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin inşaat demiri fiyatları bu ay, 53$/mt (20 BHD/mt) artarak 742$/mt (280 ...

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