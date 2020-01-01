﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li inşaat demiri üreticileri Mayıs ayı için fiyatlarını değiştirmedi

İnşaat sektöründeki duraksama nedeniyle, BAE’li inşaat demiri üreticileri, Mayıs ayı üretimli fiyatlarını sabit tuttu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.