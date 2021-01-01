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BAE’li ESI Şubat ayı üretimli inşaat demiri fiyatlarını değiştirmedi

BAE’li satıcılar son kullanıcılardan gelen talebin yeterli olmaması nedeniyle satış yaparken zorluk yaşamaya devam etti.

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