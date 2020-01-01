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Asyalı müşteriler şimdilik ithal inşaat demiri alımıyla ilgilenmiyor, karşı teklifler düşük

Geçtiğimiz hafta, Güneydoğu Asyalı inşaat demiri alıcılarının çoğu, yeterli stokları olduğu için ithal alımlarla ilgilenmedi.

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