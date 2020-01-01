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Asyalı inşaat demiri ithalatçıları daha yüksek fiyatları kabul ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Singapur ve Hong Kong’da Türkiye ve Katar’dan yeni inşaat demiri alımları duyuldu.

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