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Asya’da ithal kütük fiyatlarının seyri Rusya’nın ihracata uygulayacağı verginin güçlü desteğiyle tersine dönecek

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatlarında görülen düşüşün duracağı ve bu seyrin önümüzdeki haftadan itibaren tersine döneceği düşünülüyor.

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