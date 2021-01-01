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Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları maliyet baskısıyla beklendiği üzere arttı

Hurda, demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü gibi tüm başlıca hammadde fiyatlarında kaydedilen artışların ardından, Asya ...

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