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Asya’da inşaat demiri fiyatları hızla artıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları keskin bir artış gösterdi.

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