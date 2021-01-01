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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları beklendiği gibi yükseldi

Bu ay ABD’de yerel hurda fiyatlarının düşmesinin ardından ABD’li çelik üreticilerinin inşaat demiri fiyatlarını ...

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