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ABD’de ithal filmaşin fiyatları hafifçe arttı

ABD’de filmaşin talebinin devam etmesi ve yerel filmaşin fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte ithalat teklifleri haftalık bazda hafifçe arttı.

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