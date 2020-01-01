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ABD’de inşaat demiri fiyatlarının hurdadaki düşüşe tepki vermesi beklenmiyor

ABD’de yerel değirmen hurdası fiyatlarının bu ay 20$/mt düşmesi bekleniyor.

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