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ABD’de inşaat demiri fiyatlarının artması bekleniyor

ABD’de yerel inşaat demiri üreticileri, değirmen hurdası fiyatlarının bu ay 50$/mt artmasının ardından henüz bir fiyat artışı açıklamadı.

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