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ABD’de inşaat demiri fiyatları hurdaya yönelik tahminlerle destekleniyor

ABD’de yerel hurda fiyatları bu ay 60$/mt düşmüş olsa da, iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları artık kırılgan değil.

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