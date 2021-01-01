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ABD’de inşaat demiri fiyatları artacak mı?

Piyasa kaynakları ABD’de inşaat demiri için son kullanıcılardan gelen talebin hala güçlü olduğunu, ama arzın da biraz ...

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