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Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla arttı

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yükseliş gösterdi, ancak bazı fiyatlar yatay bir seyir izledi.

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