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ABD’de yerel J55 ERW doğal gaz ve petrol borusu fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD spot piyasasında yerel J55 ERW doğal gaz ve ...

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