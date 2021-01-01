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< Boru

ABD’de kutu profil fiyatları yatay seyretmeye devam ederken boru üreticileri sıcak sac fiyatlarını yakından takip ediyor

ABD’de yerel kutu profil üreticilerinin, bir başka fiyat artışına gitmeye hazırlandıklarına yönelik beklentilere rağmen sabit kalmaya devam etti.

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