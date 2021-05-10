Ufuk Özdemir: Ekonomideki toparlanma eğilimi sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:30:45 (GMT+3) | İstanbul

Posco Assan TST CAO’su Ufuk Özdemir ile Posco Assan’ın 10. yılını ve pandemi sonrası piyasayı konuştuk.

2020 yılında faaliyetleriniz pandemiden ne ölçüde etkilendi?

2020’nin ilk çeyreğinde kuruluşundan bugüne kadar en yüksek üretim ve sevkiyat rakamlarına ulaşan şirketimiz, pandemiden dolayı ikinci çeyreğin bir bölümünde müşterilerimizde yaşanan talep azalmasından dolayı iş performansında düşüş yaşadı. Ancak yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki toparlanma eğilimi göz önüne alındığında geleceğe umutla bakmaktayız. 2020 yılının ikinci yarısında üretimine hız kesmeden devam eden şirketimiz, Türkiye ekonomisinin lokomotif firmalarından biri olmaya devam etti.

Pandemi döneminde birçok ana sanayinin stratejik tedarikçisi olarak sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Yerli üreticilerimiz için hızlı, kaliteli ve rekabetçi fiyatlar ile ürünler üreterek, hizmet verdiğimiz sektörlerin ve sanayi kuruluşlarının gelişmesine ve ihracatın artmasına katkı sunmaya devam ettik.

Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki şirketleri de derinden etkiledi. Hiç alışık olmadığımız ve daha önce tecrübe edilmemiş bir durum ile karşı karşıyayız. Covid-19 ile birlikte iş yapış şekillerimiz de dahil olmak üzere tüm standartlarımızı gözden geçirdik. Şirketimiz pandemi süreci boyunca aldığı koruyucu önlemler ve yenilikçi uygulamalar ile örnek ve proaktif bir yaklaşım sergiledi.

Aynı zamanda bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ile birlikte müşterilerimizin yanında olmayı önceliğimiz olarak gördük. Aldığımız aksiyonlar ile üretimlerine ara vermek zorunda kalan müşterilerimizin stok maliyetlerini üstlenerek onlara destek olmaya çalıştık. Bu süreci başarı ile yürütmeye devam ettiğimizi düşünüyoruz.

Hizmet verdiğiniz sektörlerdeki talep pandemi öncesi seviyelere döndü mü?

2021 yılı ile birlikte hizmet verdiğimiz sektörlerde talep pandemi öncesi seviyelere ulaştı. Global ölçekte lojistikte yaşanan sorunlara rağmen şirket olarak özellikle iç pazarda müşterilerimizin sıkıntı yaşamamaları adına stratejik öneme sahip birçok sanayi kuruluşumuza destek verdik. Çelik endüstrisi ekonomik toparlanmanın lokomotifi konumundadır ve diğer sektörlere de öncülük etmektedir. Bu toparlanmanın 2021 yılının ikinci çeyreğinde de devam edeceğini öngörüyoruz.

İhracat pazarlarındaki rekabet için neler söyleyebilirsiniz?

İhracat pazarlarında yaşanan rekabetten tüm şirketler gibi bizler de etkileniyoruz. Bir yandan iç pazarın taleplerini karşılarken bir yandan da ihracat pazarlarına odaklanıyoruz. Hammadde ve lojistikte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen müşterilerimize katma değeri yüksek ürünler sunarak, ihracatta rakiplerine karşı avantajlı duruma geçmeleri için katkı sağlamaya devam ediyoruz.

İlk çeyrek nasıl geçti, yılın geri kalanı için beklentileriniz neler?

2021 yılının ilk çeyreğini şirketimiz açısından değerlendirdiğimizde; pandemi öncesi değerlere ulaştığımızı görüyoruz. Ülkemizin tek paslanmaz çelik üreticisi olarak; yerli üretimin gücüyle müşterilerimize en hızlı şekilde ürün tedarik etmeyi, yerinde teknik destek vermeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı sürdürüyoruz.

İkinci çeyrekte de talep açısından olumlu bir havanın olmasını beklerken, yılın ikinci yarısında yaşanacak gelişmelerin pazarda önemli bir etkisi olacağını tahmin ediyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Posco Assan olarak 2021 yılında kuruluşumuzun 10. yılını kutluyoruz. 10 yıllık süreç ile Türkiye’nin dışarıya bağımlı olan paslanmaz çelik sektörü ihracat yapar konuma gelmiştir. İhracatın yanı sıra ülkemiz için stratejik öneme sahip pek çok müşterimize hızlı teslimat yaparak, rekabette avantajlı konumlarını sürdürmelerini sağlamaya devam edeceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğümüz farkındalık kampanyaları ve çalışmalar ile sektörümüzde rol model olmaya devam ediyoruz. British Safety Council tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) değerlendirmesinde ISA 2021 Ödülü'nü almaya hak kazandık. Dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı ve Türkiye’den 100’ün üzerinde firmanın yer aldığı bu prestijli organizasyonda iş sağlığı, güvenlik ve refah konularında göstermiş olduğumuz performansımız ile 2021 yılında metal sektöründe ödül kazanan tek Türk firması olmanın gururunu yaşıyoruz.

Paslanmaz çelik kullanarak katma değerli sanayi ürünleri geliştirmek isteyen tüm üreticiler, ihracatçılar ve girişimciler bizlere kurumsal web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi olarak iş ortaklarımız ile birlikte ülkemiz için üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz.