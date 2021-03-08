Freight Investor Services: 2021 yılında değişken navlun oranları önceki tahminlerin üzerine çıkabilir

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:50:22 (GMT+3) | İstanbul

Freight Investor Services ile navlun piyasasındaki mevcut şartları ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri konuştuk.

Okuyucularımızı faaliyetleriniz konusunda bilgilendirebilir misiniz?

Kuru yük navlununda dünyanın en büyük brokerıyız ve dökme emtia, metal ve enerji piyasalarında güçlü bir varlığımız bulunuyor. Vadeli cevher piyasasında ticaret yapan ilk brokerlık firmasıyız, daha sonra vadeli koklaşabilir taş kömürü piyasasına da girdik. Akaryakıt, baz metaller, gübre ve tanker navlununun yanı sıra, tüm borsalarda vadeli çelik brokerlığında da lider konumumuzu sürdürdük. Üstün bir brokerlık hizmet sağlamanın yanı sıra, ödüllü FIS Live uygulamamız ile veri ve yeni piyasalara girmek isteyenlere yardımcı olacak eğitim hizmetleri de sağlıyoruz.

Vadeli navlun sözleşmeleri müşterilerinize ne gibi faydalar sağlıyor? Bu sözleşmeler daha çok hangi ürünlerde tercih ediliyor?

Okuyucularınızın da çok iyi bileceği gibi, navlun oldukça değişken bir piyasa. Müşterilerimiz, vadeli navlun sözleşmeleriyle, risklerini kontrol etmek ve çoğu durumda da kar marjlarını güvence altına almak gibi faydalar elde ediyor. Bu sözleşmeler sayesinde, müşterilerimiz nakit akışlarını stabilize edip tahmin yürütebiliyor, kendi müşterilerine belirli oranlar garanti edebiliyor ve kendilerini navlun maliyetlerindeki ani hareketlerden koruyabiliyorlar. Vadeli navlun sözleşmeleri, oldukça likit piyasalar olan hem kuru yük hem de tanker navlunlarında kullanması oldukça popüler araçlar. En likit ve olgun piyasa ise, kuru yük vadeli navlun sözleşmeleri piyasası. Bu piyasadaki işlemler, Londra’daki Baltık Borsası tarafından ölçülen günlük gemi kiralama maliyetlerinin küresel ortalaması üzerinden gerçekleşiyor. Kuru yük işlemleri, en büyük Capesize gemilerden Panamax ve Supramax gemilere kadar 3 ana gemi tipinde yapılıyor. Geleneksel olarak Capesize ve Panamax en büyük piyasalar olurken, Supramax için vadeli navlun sözleşmelerinde de son iki yılda hızlı bir artış gördük.

Fiziksel navlun operasyonlarınızdan da bahsedebilir misiniz?

FIS, niş fakat hızla büyüyen bir fiziksel gemi brokerlığı hizmet sunuyor. Operasyonlarımızı, Londra, Mumbai ve Singapur’dan yürütüyoruz. Bu operasyonlar, çoğu, kuru yük alanında kapsamlı bir hizmet almak isteyen vadeli navlun sözleşmeleri kullanan müşterilerimizin talebiyle oluştu.

Navlun oranlarındaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu artışın devam etmesini bekliyor musunuz?

Kuru yük piyasası, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gereğinden fazla bir düzeltme gördü, özellikle de daha büyük olan Capesize gemilerde. Bu gemi tiplerine yönelik navlunlarda, Ocak ayındaki kısa toparlanmaya rağmen, olağandışı bir şekilde keskin düşüş gördük.

Biz müşterilerimize, tahmin değil gerçek bilgi sunuyoruz, bu yüzden piyasanın ne yönde hareket edeceğini söylemek bana düşmez. Ancak, Çin’deki toparlanma ve çoğu bölgede aşıyla birlikte ortaya çıkan umut verici sinyalleri düşündüğümüzde, piyasadaki temel taşların, bu yıl için, birkaç ay önce çoğu piyasa oyuncusu tarafından tahmin edilenin üzerinde navlun oranlarını destekleyebileceğini söyleyebilirim. Bunu da tabii yine bekleyip görmemiz gerekecek. Bu belirsizlik, vadeli navlun sözleşmeleri kullanarak piyasadaki değişikliklere karşı önlem alma ihtiyacını her zamankinden çok ortaya çıkarıyor.

Pandemi nedeniyle ticaret rotalarında herhangi bir değişiklik gözlemlediniz mi?

Evet, ilk etapta, geçtiğimiz yılın başlarında Çin’de karantinanın başlamasıyla birlikte, kuru yüke ilişkin piyasada negatif bir reaksiyon gördük. Daha sonra, İtalya’nın da karantina kararı almasıyla yeni bir büyük düşüş oldu. Ardından, Avrupa ve Amerika’da da aynı durumun görüleceği de netleşti.

Navlun, arza bağlı olduğu kadar talebe de bağlı, geçtiğimiz Ekim ayında Capesize navlun piyasasının çok güçlü olmasının sebeplerinden biri de, gemilerdeki mürettebata uygulanan Covid karantinası önlemleri sebebiyle mürettebat değişikliklerinin durması ya da yavaşlaması sonucu yaşanan büyük yoğunluk oldu. Bu yüzden, pandeminin navlun üzerinde sadece olumsuz bir etkisi olmadığını, hem aşağı hem de yukarı yönlü değişkenliklere yol açtığını hatırlamak önemli.

Pandeminin faaliyetleriniz üzerinde başka ne tür etkileri oldu?

Şirketimiz, 2020’nin Mart ayında, faaliyet gösterdiğimiz altı ülkenin tümünde uygulanan karantinalar nedeniyle uzaktan çalışmaya geçince büyük bir zorlukla karşılaştı. Harika teknoloji ekibimiz ve önceki yıl bulut bilişim ve iletişime geçme kararımız, küresel anlamda rakiplerimizin çoğundan çok daha hızlı bir şekilde uzaktan çalışma sisteminde başarılı olmamıza olanak tanıdı.

2021 yılında navlun piyasasına yönelik beklentileriniz neler?

Çok büyük bir volatilite! Dünya genelinde toparlanma görüldükçe, her bir bölgedeki sanayi ve tüketimi talebi büyümesi ve hızı, muazzam derecede zorlaşacak ve beklentiler bir ileri bir geri değişecek. 2020 yılında tarihteki en büyük volatiliteyi gören kuru yük navlun oranlarının, bu yıl çok daha değişken olacağını tahmin ediyorum. Yine de küresel ekonominin 2022 yılında ayağa kalkacağını düşünüyorum.

Çelik ve hurdadaki vadeli işlemlerin müşterilerinize ne gibi faydalar sağlıyor?

Çelik tedarik zincirinde bu tür vadeli işlemlerin değer yaratabileceği birkaç alan mevcut. İlk olarak, bu işlemler, ticaret yapan firmaların kendilerini risklere karşı korumaya almasına ve piyasadaki öngörülemeyen hareketler karşısında kârlarını güvence altına almasına olanak tanıyor. İkinci olarak, fiziksel piyasada aktif olan bir şirket, başlıca tedarikçileri ve müşterileri için bu tür araçları kullanarak sabit fiyatlar sunabilir. Son olarak da, hedging stratejileri kullanan şirketlerin kazanç elde etmesi kolaylaşırken, bu şirketler, ayrıca, hem fiziksel hem de vadeli piyasalar hakkında bilgi toplayarak piyasa şartlarını daha iyi öngörebilme yetisi ediniyor.

Pandeminin çelik ve hurda piyasalarındaki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ticaret savaşları ve küresel pandemi nedeniyle fiziksel ve vadeli çelik ve hurda piyasalarında daha önce benzeri görülmemiş bir volatilite ile karşı karşıya kaldı. Fiyatlar durağan seyrederken, küresel çelik talebi fırladı. Bu da fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine ve artışa devam etmesine sebep oldu. Piyasadaki trendlere bakıldığında, volatilitenin devam etmesi bekleniyor.