EUROFER: Talebin 2021’in ilk çeyreğinin sonuna kadar da iyileşmesi beklenmiyor

Salı, 26 Ocak 2021 12:43:19 (GMT+3) | İstanbul

EUROFER Ekonomik Araştırma ve Piyasa Analizi Yöneticisi Alessandro Sciamarelli ile sektörün 2020 yılını nasıl geçirdiğini ve 2021 yılı beklentilerini konuştuk.

2020 değerlendirmesi

2020 yılı, Avrupa çelik sektörü ve diğer birçok sektör için olağanüstü zor bir yıl oldu. Covid-19 pandemisi, Avrupa genelinde etkili olmaya devam ederken, otomotiv, inşaat, makine mühendisliği ve tüm diğer son kullanıcılar dahil çelik kullanan sektörler zarar gördü. AB’de görünür çelik tüketimi ilk çeyrekte kaydedilen %12’lik düşüşün ardından 2020’nin ikinci çeyreğinde yıllık %25,5 ile daha önce görülmemiş bir hızda gerileme kaydetti. Bu oran AB çelik tüketiminde şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli düşüş oldu. Çelik kullanan sektörlerde toplam üretim, yılın ilk çeyreğinde %6,5, ikinci çeyreğinde ise %21,3 düştü. Ayrıca, önceki çeyreklerde olduğu gibi, 2020’nin ikinci çeyreğine ilişkin veriler de, ithalat kotalarındaki artış sonucunda ithalattaki değişkenlikleri yansıtmaya devam etti. Sonuç olarak, AB’nin görünür çelik tüketiminin 2020 yılında %14,6 düşmesini, 2021 yılında ise %13,1 oranında toparlanmasını bekliyoruz.

2020’nin ikinci çeyreğinde çelik talebinde görülen son derece olumsuz trend, beklendiği gibi, Covid-19 salgınına cevaben ortaya çıkan ekonomik ve endüstriyel karantinalar sonucunda oluştu. Bu da Nisan-Mayıs aylarında siparişlerin ve üretimin neredeyse durmasına neden oldu. Endüstriyel faaliyetler, ancak hükümetlerin Covid önlemlerini büyük oranda kaldırdığı üçüncü çeyrekte başladı. Bu döneme dair rakamlar, ikinci çeyrekteki rekor düşüşlere kıyasla, muhtemelen GSYİH’nin yanı sıra üretimde de hatırı sayılır bir toparlanmaya işaret edecek. Covid nedeniyle “çift dipli” resesyon yaşandığı takdirde bu kısa toparlanma da riske girebilir.

2020’nin ilk çeyreğinde kaydedilen %20 düşüşün ardından, AB dışından gelen ithalattaki düşüş trendi yıllık %16,7 ile ikinci çeyrekte de devam etti. Tonaj açısından bu düşüş, 7,1 milyon mt ile AB’nin çelik talebinin %24’üne denk geliyor (2018’in ilk çeyreğindeki %23,5’in biraz üzerinde).

Covid-19 pandemisinin başlaması, çelik sektörü için benzeri görülmemiş sonuçlar doğurarak, zaten zor durumda olan piyasayı büyük ölçüde etkiledi.

2021 beklentileri

Bu yüzden 2021 yılı görünümü, Covid nedeniyle ekonomik ve endüstriyel şartlarda büyük değişimler görülmezse, yüksek oranda belirsizlik içeriyor. Çelik sektörü görünümü de, Covid-19’un sebep olduğu kesintilerden büyük oranda etkilendi. Daha önce görülmemiş bu kriz belirsizlik anlamına geliyor ve Covid önlemlerinin AB genelinde yeniden uygulamaya girdiği düşünüldüğünde 2020 ve 2021 görünümü belirsizliğini koruduğu için önümüzdeki aylara ilişkin olası gelişmeler de dalgalanmalara sebep oluyor. Kapasite duruşları, iş gücünün azaltılması, üretimde kesintiler daha önce görülmemiş ölçekte gerçekleşti ve bu yazı yazıldığı sıralarda normal ekonomik faaliyetlerin pandemi öncesi seviyelere dönüp dönmeyeceği ya da ne zaman bu seviyelere döneceği belirsizliğini koruyor. Belirsizlik çok yaygın şekilde hissedilirken, ekonomik ve endüstriyel toparlanmanın da hassas olduğu görülüyor.

Üçüncü çeyrekte, AB’de hemen hemen her yerde karantina önlemleri kaldırıldı ya da önemli ölçüde gevşetildi. Bu da otomotiv ve diğer sektörlerin yeniden faaliyete başlamasına olanak tanıdı ancak sipariş seviyelerinin ve piyasa güveninin normale döndüğünü söylemek mümkün değil. Ayrıca, son haftalarda, çoğu AB ülkesinde vakalar önemli ölçüde artmaya başladı ve yeni önlemlerin ekonomik faaliyetleri büyük oranda etkileyebileceği yönünde endişeler mevcut. Ancak, ekonomi normal şartlara döndüğünde, ithalattaki bozulmalar ve devam eden küresel kapasite fazlası ile küresel imalat sektöründeki zayıflık gibi 2019 yılında çelik kullanan sektörleri ve çelik talebini zayıflatan tüm olumsuz riskler hala geçerli olacak. Şu an ne zaman olacağı belli olmasa da, pandemi sona erince normal endüstriyel faaliyetlerin başlaması olağan üretim hacimlerine hızlıca dönüleceği anlamına gelmiyor. Pandeminin neden olduğu sosyal değişimlere bağlı olarak 2020 yılı boyunca zayıf seyreden tüketici talebinin 2021’in ilk çeyreğinin sonuna kadar da iyileşmesi beklenmiyor. Endüstriyel karantinanın sona ermesinin üretimde büyük artışlara neden olması için zaman gerekecek.

Piyasa koşullarının 2021 yılı ikinci çeyreğinden önce iyileşmesini beklemiyoruz.