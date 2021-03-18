Banchero Costa: Navlun oranları son yılların en yüksek seviyesinde

Perşembe, 18 Mart 2021 12:15:13 (GMT+3) | İstanbul

Banchero Costa Araştırma Müdürü Enrico Paglia ile navlun piyasasını ve geleceğe yönelik beklentilerini konuştuk.

Okuyucularımızı banchero costa hakkında bilgilendirebilir misiniz?

Banchero costa, denizcilik sektöründeki aktif rolünün yanı sıra, sigortacılık ve danışmanlık sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 1968’de İtalya’nın Cenova şehrinde gemi brokerlığı şirketi olarak kurulan banchero costa, yıllar içinde büyüyerek bugünkü uluslararası halini aldı. Şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da dokuz ülkede ofisleri bulunuyor. Coğrafi varlığın yanı sıra uzmanlık alanlarını da artıran şirket, gün geçtikçe daha talepkâr ve kompleks hale gelen nakliyat dünyasının getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek için yeni hizmetler ekledi. Bu hizmetler, sigorta, risk yönetimi, danışmanlık, ticaret, gemi finansmanı, gemi onarım, römorkaj ve kurtarma ile benim de görev aldığım araştırma ve analiz birimlerini içeriyor.

Navlun oranlarındaki artış hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyor musunuz?

Aralık ayında SteelOrbis’in düzenlediği Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar konferansında söylediğim gibi, 2021 yılında navlun oranlarının daha güçlü olmasını bekliyordum. Navlun oranları, beklediğimiz gibi küçük ve orta ölçekli gemiler için yüksek seyrediyor. Yıl sonundan itibaren aşılamaların başlamasıyla, Covid-19 pandemisinin olumlu yönde ilerleyeceğini düşünürsek, kuru yük piyasasının önümüzdeki dönem de oldukça güçlü kalmaya devam edeceğine inanıyorum. Lehman Brothers’ın iflasıyla sonuçlanan dönemde olduğu kadar kuvvetli bir trend beklemiyorum ancak yakın geçmişe göre çok daha olumlu şartlar göreceğiz. Ayrıca, uygulamaya girmekte olan yeni çevre düzenlemeleri gibi, nakliyata yönelik yeni ve önemli maliyetler olduğunu da unutmayalım.

Normalde Ocak ayında düşüş eğiliminde olan Baltık Kuru Yük Endeksi bu sene Ocak ayında 1850’yi gördü, ancak ay sonundan bu yana düşüş gösteriyor. Bu trendi nasıl yorumluyorsunuz?

Haklısınız, Baltık Kuru Yük Endeksi sene başından bu yana alışılmışın dışında bir trend izledi. Ancak, düşüş, tamamıyla Capesize navlunlarındaki düşüşten kaynaklandı. Diğer tüm gemi tiplerinde navlun oranları artmaya devam etti, şu an da son yılların en yüksek seviyesinde yer alıyor.

Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar konferansında, 2021-22 yıllarında kuru yük sevkiyatlarının azalmasını beklediğinizi söylemiştiniz. Bu beklentinizin ardındaki nedenleri biraz açabilir misiniz?

2020 yılında, 450 gemilik sevkiyat yapıldı, bu da 48 milyon dwt’ye karşılık geliyor. 2021 yılında, toplam 30 milyon dwt’lik 300 geminin altında bir sevkiyat, 2022 yılında ise mevcut siparişlere bakarak, çok daha azını bekliyoruz. Bunlar, en az son 15 yılda kaydedilen en düşük sevkiyat oranları olacak.

Siparişlerin bu kadar az olmasının üç ana sebebi var. İlki, kuru yük sektörünün son 10 yılda kapasite fazlasının yol açtığı oldukça zorlu koşullarla karşılaşması. İkinci sebep, çoğunlukla büyük şirketlerle sınırlı kalan ya da çok pahalı olan finansmana ulaşım sıkıntısı. Üçüncü sebep ise, bir bütün olarak nakliyenin yeni çevre düzenlemeleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2030 ve 20250 yılları için koyduğu yüksek hedefler sonucu büyük bir dönüşümün eşiğinde olması. Gemilerin en az 20 yıllık bir ömrü olduğu ve gemi sipariş tarihi ile teslimat arasında genelde birkaç yıl olduğu düşünüldüğünde, 2050 hedeflerinin eli kulağında. Bazı alternatif çözümler gelişme aşamasında ya da araştırma aşamasında olsa da, çok az gemi sahibi yeni sipariş veriyor, çünkü kimse ne tür gemi inşa etmesi gerektiğini bilmiyor.

Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir piyasa görülmesi olasılığı, bu durumun etkilerinin azaltabilir. Halihazırda siparişlerde bir hareketlenme gördük ancak toplam tonajlar oldukça sınırlı.

Navlun piyasasına dair 2021 yılı beklentileriniz neler?

Daha önce de söylediğim gibi, navlun oranlarının değişken doğasına rağmen piyasanın oldukça güçlü seyretmeye devam edeceğini düşünüyorum. Başlıca ekonomiler tarafından hızlı bir toparlanma için uygulamaya alınan teşvik önlemlerinin tahmini 15 trilyon $ olduğu tahmin edilirken, aşının etkinliği de sanayi faaliyetlerinin toparlanmasına ve tüketici talebinin iyileşmesine işaret ediyor. Çelik üretimi açısından, dünyanın geri kalanına oranla önemli ölçüde dirençli olan Çin ve Orta Doğu hariç kötü bir yıl oldu, ancak Aralık ayında birçok büyük çelik üreticisi ülkede güçlü bir toparlanmanın başladığı görülüyor. Bu da kuru yük piyasası için çok olumlu bir gelişme. Emtia fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde. Son 10 yıl içinde nakliye açısından en önemli problem olan sipariş edilen gemi sayısı da kontrol altında, bu yüzden önümüzdeki dönemde gemi bulunabilirliği açısından bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.