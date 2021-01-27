Atakaş Çelik: Kaplamalı sac sektörü bir süre daha arz fazlasını eritmek konusunda sıkıntı yaşamayacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 13:36:07 (GMT+3) | İstanbul

Atakaş Çelik Genel Müdürü Cem Üstün ile 2020 yılını ve 2021 beklentilerini konuştuk.

2020 değerlendirmesi

2020 yılı sektörümüz için çok ilginç bir sene oldu. Covid kaynaklı kapatmalar Nisan ayında sektörün çok zor günler geçirmesine sebep oldu. Bir anda bıçak gibi kesilen talep, arka arkaya gelen fors majör durumları gerçekten de çelik sektörünün üretici ayağında çok büyük sıkıntılara yol açtı. Bu süreçte üretim tarafında yaşanan kapasite düşüşleri ve Uzak Doğu tarafında yaşanan hızlı talep toparlanması kısa süre zarfında durumu tersine çevirdi ve ikinci çeyrekte olumsuzluklarla boğuşan çelik sektörü üçüncü çeyrek ile toparlanmaya başladı. Küresel olarak arka arkaya verilen teşvikler ve yaşanan para bolluğu, emtia fiyatlarına olumlu yansıdı ve bu sefer Covid kaynaklı hasar gören tedarik zincirlerinde malzeme sıkıntısı yaşanmaya başladı. Covid sonrasında malzeme akışlarında da farklılıklar görülmeye başladı. Daha önce alışık olmadığımız şekilde Akdeniz ve Karadeniz bölgesinden Uzak Doğu’ya satışlar yapılmaya başlandı. Uzak doğu ve Hindistan tarafından bölgemize gelen malzeme akışları durdu ve Türkiye bir anda Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerinden gelen yoğun taleple karşılaştı. Bütün bu değişimler ve yeniden yapılanan tedarik zinciri neticesinde Türkiye hem artan iç talep hem de artan ihracat talebi ile özellikle galvaniz ve soğuk sac özelinde var olan kapasite fazlalıklarını taleple buluşturabildi. Böylece özellikle dördüncü çeyrek, çelik sektörü açısından üreticinin malını yüksek kar marjları ile satabildiği bir dönem oldu.

2021 beklentileri

2021 yılının neler getireceği gerçekten de çok belirsiz. Tam Covid kaynaklı kapatmaların tekrardan yaşanmaya başladığı bu dönemde talep tarafını öngörmek şu noktada çok zor. Tekrar üretime geçen atıl kapasiteler arz tarafında bir rahatlama sağlayacak olsa da, senenin ilk yarısında hasar gören tedarik zincirlerinin etkileri devam edecektir. Bu dönemde şahsi beklentim sistemin ikinci çeyrekten itibaren tekrar eski normallere dönecek olması. Küresel malzeme dengesinde en önemli faktör artık Çin’in üretim-tüketim dengeleri. O yüzden artık bütün dünyanın gözü Çin’in üzerinde. O bölgedeki güçlü tüketimin devam etmesi durumunda çelik piyasasının bir sıkıntı yaşamasını beklemiyorum. Şu an güçlü parite ve güçlü Asya pazarı Türk kaplamalı sac üreticileri için bir fırsat yaratıyor. Bu durumun bir süre daha devam edecek olmasını olası kabul edersek, kaplamalı sac sektörü bir süre daha arz fazlasını eritmek konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Ama bütün bu dengeler o kadar kırılgan ki, risk iştahının düşük tutulması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca üretici-tüketici beraber hareket edip, bu riskli dönemleri iyi planlamalı diye düşünüyorum.

Atakaş Çelik olarak zorlu geçen 2020 yılında iş ortaklarımızla beraber zorlukların üstesinden geldik ve özellikle malzeme arzında sıkıntı yaşanan dönemlerde iş ortaklarımızla planlı olarak ilerleyerek onların sıkıntı yaşamamasını sağladık. 2021 yılında da aynı hassasiyeti göstererek, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki iş ortaklarımızla beraber, sert fiyat hareketlerinin yaşandığı bu dönemleri karşılıklı kazan prensibi ile en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz.