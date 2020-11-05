Zaporizhstal’ın pik demir üretimi Ekim ayında arttı, ham çelik ve nihai mamul üretimi düştü

Perşembe, 05 Kasım 2020 17:34:05 (GMT+3) | İstanbul

Ekim ayında, Ukrayna merkezli Zaporizhstal, Ticari pik demir üretimine odaklanmaya devam etti. Ekim ayında, şirketin pik demir üretimi yıllık %1,1 ve aylık %3,15 artışla 399.000 mt seviyesine yükseldi. Bununla birlikte, şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,3 düşüşle 327.000 mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık %7,9 düşüşle 270.700 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Ocak-Elim döneminde, Zaporizhstal, yıllık %2 artışla 3,68 milyon mt pik demir, yıllık %8 düşüşle 3,1 milyon mt ham çelik ve yıllık %7 düşüşle 2,63 milyon mt nihai mamul üretti.