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Yunnan eyaleti enerji tüketimini azaltmak amacıyla üretime kısıtlama getirecek

Salı, 14 Eylül 2021 13:54:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’e bağlı Yunnan eyalet kalkınma ve reform komisyonu, enerji tüketimini ve karbon salımını kontrol altına almak amacıyla bu aydan itibaren Aralık ayına kadar çelik, alüminyum, silikon metal ve alaşım dahil olmak üzere pek çok metal ve demir dışı metal ürünün üretimine kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Yunnan eyaleti çelik sektörü, Eylül ayı üretimlerinin en az %30’unu Kasım ve Aralık aylarına kaydıracak.

Yakın zaman önce, Hebei, Jiangsu ve Guangxi eyaletlerinde de üretime kısıtlamalar getirilmişti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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