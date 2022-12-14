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Yükselen Çelik yeni yatırımıyla birlikte 2024'ten itibaren ihracatını artıracak

Çarşamba, 14 Aralık 2022 16:01:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yükselen Çelik KAP’a yaptığı açıklamada, 2021’in Eylül ayında duyurduğu Dilovası Çelik Servis Merkezi yatırımı hakkında detaylı bilgi paylaştı. Bu yatırımla beklenenden hızlı büyüme ve önceki beklentilerin erkenden gerçekleşmesi nedeniyle yeni hedeflerin hayata geçirilmesini amaçlayan şirket, 7-8 milyon $ tutarındaki yatırım kapsamında servis merkezinin inşaatının 2023 yılının ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.

Yükselen Çelik, yeni servis merkezinin en geç 2023 sonunda tam kapasiteyle faaliyet göstermesinin planlandığını belirtti. Böylece şirketin üretim kapasitesi 2019 yılına kıyasla 8 kat ve 2022’ye kıyasla 2 kat artışla yıllık 200.000 mt seviyesine yükselecek. Bu sayede şirket, yerel pazarın yanı sıra 2024 itibarıyla ihracat faaliyetlerinin de olumlu etkileneceğini düşünüyor.

2019’un Kasım ayındaki halka arzı sonrası 2020-2021 dönemindeki yatırımlarla katma değerli vasıflı çelik kapasitesi 25.000 mt’dan 100.000 mt’a çıkan Yükselen Çelik, söz konusu dönemde kapasitesini %300 artışla 4 katına çıkarmıştı. Böylece şirket ihracat pazarında büyüme gösterdi ve yeni alanlara girme fırsatı yakaladı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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