YİSAD toplantısında katılımcılar Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yassı çelik piyasası üzerindeki etkilerini yorumladı

Perşembe, 31 Mart 2022 14:28:49 (GMT+3) | İstanbul

30 Mart tarihinde Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin (YİSAD) SteelOrbis ile ortak olarak gerçekleştirdiği Yassı Çelik Sohbeti başlıklı online toplantıya katılan YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, Tata International Ticaret Müdürü Kutay Kenan Ülkü, Erdemir Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Fatih Çıtak ve CIEC Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, yassı çelik piyasasındaki son durum, yeni yatırımlar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın piyasa üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunup beklentilerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gökhan Demiruz, 2021 yılında Türkiye’nin yassı çelik üretiminin 14,6 milyon mt, tüketiminin 17,6 milyon mt ve ithalatının ise 8,75 milyon mt seviyelerinde yer aldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl ülkenin yassı çelik ihracatının 6,35 milyon mt’a ulaştığını söyleyen Demiruz, özellikle kaplamalı ve soğuk sac ihracatının son yıllarda büyük artışlar gösterdiğini belirtti. YİSAD yönetim kurulu başkanı önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yassı çelik ihracatının artmasını bekliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hammadde piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren toplantının moderatörü SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz, söz konusu iki ülkenin Türkiye’nin hurda ithalatında %10’un üzerinde paya sahip olduklarını, tedarik zincirinde ortaya çıkan aksaklıkların piyasayı olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Uzak Doğu piyasasıyla ilgili olarak Hüseyin Ocakçı Ukrayna ve Rusya’nın piyasada olmaması nedeniyle Avrupa’da Çin çıkışlı yassı çeliğe yönelik talebin beklenmedik bir şekilde arttığını, Çin’in ihracatının da artış göstermesini beklediğini ifade etti.

Fatih Çıtak pandemi sonrası ortaya çıkan çoklu risk ortamındaki belirsizlik nedeniyle fiyatlar hakkında tahminde bulunmanın zor olduğunu belirtti. Çıtak yeşil dönüşümle yükselecek enerji fiyatları nedeniyle yıldan yıla çelik fiyatlarının artacağını ifade etti.

Avrupa piyasasıyla ilgili olarak Kutay Kenan Ülkü Türkiye’nin Avrupa’nın yassı ithalatında en büyük kaynak olduğunu ifade etti. Diğer en büyük tedarikçilerin ise Rusya, Ukrayna ve Belarus olduğunu söyleyen Ülkü, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından bu ülkelerin payının ortadan kalkmasıyla Avrupa’nın önemli yassı çelik tedarikçilerini kaybedeceğini ifade etti. Avrupa’da yeşil çelik haricinde yeni yatırım yapılmayacağını belirten Kutay Ülkü, 2030 yılının ardından kömürden üretilen çeliğin Avrupa’da yeri kalmayacağını söyledi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni kota döneminde Türkiye’ye ayrılan sıcak sac kotasının bir günde dolacağını tahmin eden Ülkü, soğuk ve kaplamalı sac kotalarının hemen dolmayabileceğini ifade etti.

Müşterilerin yassı çelik stok seviyesi düşük olduğundan alım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Hakkı Yıldız, özellikle Avrupa’ya olmak üzere Türkiye’nin ihracat potansiyeli olduğunu belirtti. Yıldız ülkede soğuk sac yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Yerel sıcak sac üreticilerinin ihracat önceliği olduğunu belirten Hakkı Yıldız, üreticilerin iç piyasadaki ihtiyacı da görmezden gelmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye sıcak sac piyasasıyla ilgili olarak Kerem Çakır yerel tüketim için yeterli yerel sıcak sac tedariki olmadığını, teslimatların zamanında gerçekleştirilemediğini, ancak Çin’den yapılan alımlarda ürünlerin daha erken geldiğini ifade etti. Buna karşın Uğur Dalbeler Türk sıcak sac üreticilerinin iç piyasayı ihmal etmediğini, hatta 2021 yılında diğer ürünlerde ihracatta artış kaydedilirken yalnızca sıcak sacda artış görülmediğini, sıcak sacın iç piyasaya satıldığını ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle piyasaya ilişkin tahmin yürütülemeyeceğini söyleyen Dalbeler, arz tarafında kesinti olduğundan Mayıs ayına kadar kaotik bir durumun halim olacağını belirtti.