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Yılın ilk yarısında Çin’de 2.043,5 km’lik yeni demir yolu hattı faaliyete girdi

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 12:12:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Railway Corporation (CRC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında Çin’de 995,9 kilometrelik hızlı tren hattı dahil 2.043,5 kilometre yeni demir yolu hattı faaliyete geçirildi.

Yalnızca Haziran ayında faaliyete sokulan 1.462,2 kilometrelik yeni demir yolu hattı yılın ilk yarısında faaliyete başlatılan toplam yeni demir yolu hattının %71,5’ini oluşturdu.

China Railway Corporation (CRC),  altyapı ulaşımı inşasını hızlandıracağını ve büyük bir iş gücü yaratma, uzun bir endüstriyel zincire sahip olma ve ekonomik gelişimde önemli bir role sahip olma gibi konular dahil demir yolu inşasının tüm avantajlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağını ifade etti. CRC, Chengdu-Xiamen demir yolu hattındaki Changde-Yiyang-Changsha hattı, Pekin-Tangshan hattı, Huzhou-Hangzhou hattı ve Mile-Mengzi hattı dahil birçok hattın faaliyetini sağlayacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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