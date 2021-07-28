Yerli ve uluslararası üreticiler Hindistan’da vasıflı çelik üretimi yapacak

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 14:30:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, altı başlıca çelik şirketinin, dört uluslararası şirketin ve iki yerli şirketin ülkede Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı vasıtasıyla vasıflı çelik üretimine dahil olacağını duyurdu.

Hindistan hükümeti, bu ayın başında, ülkedeki vasıflı çelik üretiminin artırılması için PLI tasarısı kapsamında çelik üreticilerine beş yıllık süre zarfında yaklaşık 854 milyon $ ödeme yapılmasına onay vermişti. Ayrıca, hükümet, üreticilere, PLI kapsamında çelik üretiminin %4-12’si arasında değişen mali teşvik sağlayacak.

PLI tasarısı, kaplamalı çelik, yüksek mukavemetli ve suya dayanıklı çelik, vasıflı demir yolu çeliği, alaşımlı çelik, tel ve soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş çelik gibi silisli sac ürünlerini kapsıyor.

Bakanlık, vasıflı çelik talebinin güçlü olduğunu ve Hindistan’ın büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğunu belirtirken, dört küresel çelik üreticisi ile iki yerel üreticinin, PLI tasarısının yürürlüğe alındığı ilk yıl ülkede üretim tesisleri açmayla ilgilendiğini dile getirdi.

Jindal Steel and Power Limited’ten bir yetkili, Hindistan’ın yıllık nitelikli çelik üretiminin yaklaşık 10 milyon mt seviyesinde yer aldığını, yıllık yaklaşık 4-5 milyon mt vasıflı çelik ithal edildiğini ve PLI tasarısıyla birlikte yerel üreticilerin katma değeri yüksek çelik üretimindeki varlıklarını artırabileceğini söyledi.