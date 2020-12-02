Yeoh Wee Jin: Türk üreticiler ASEAN’daki ihtiyaçları daha iyi analiz etmeli

Çarşamba, 02 Aralık 2020 17:59:37 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde konuşan Güney Doğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) genel sekreteri Yeoh Wee Jin, ASEAN ülkelerinin ekonomik durumları, çelik tüketim alışkanlıkları ve pandeminin bu bölgeyi nasıl etkilediğine dair bilgiler paylaştı. Buna göre ASEAN bölgesinde çelik tüketimi pandeminin etkisiyle yılın ilk yarısında azaldı, bu kapsamda uzun mamul tüketimi %9,8 ve yassı mamul tüketimi %14,5 geriledi.

Jin, bölgede uzun mamul tüketiminin genelde iç piyasadan karşılandığını, yassı mamullerde ise genelde ithalata dayalı olunduğunu belirtti. Türk çelik üreticilerinin bu pazardaki fırsatları daha iyi analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Jin, Türkiye’den bölgeye yapılan satışların iç piyasada tedarik edilebilen ürünlerden oluştuğunu ifade etti. Çin’in satış stratejisini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre belirlediğini ve Türkiye’nin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirten Jin, böylece bu pazarda daha aktif olunabileceğini söyledi. Jin’in paylaştığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den bölgeye ağırlıklı olarak inşaat demiri, filmaşin ve bir miktar sıcak sac ihracatı gerçekleşti.

Devreye girecek yeni kapasiteler konusunda bilgi veren Jin, mevcut 89,5 milyon mt’luk kapasitenin 157,2 milyon mt’a çıkacağını ve talebin yılda %5 arttığı göz önüne alındığında yeni arzı karşılamasının 17 yıldan fazla bir zaman alacağını söyledi. Jin, kapasite fazlasının çelik tesislerinin kârlılıklarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Önümüzdeki yıl için, Vietnam hariç tüm ASEAN ülkelerinde %4,5-7 oranında bir ekonomik daralma beklediklerini belirten Jin, 2021 yılında ise hepsinde toparlanma görüleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Çelik tüketimi açısından bakıldığında, 2020 yılında %6,2-8,7 düşüşle 73,3-75,3 milyon mt’luk bir tüketim öngörüldüğünü, 2021 yılı için ise piyasalardaki belirsizliklerden dolayı bir tahmin olmadığını ifade etti.