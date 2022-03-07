Yangtze River Delta bölgesinde demir yolu altyapısına yapılan yatırımlar devam edecek

Pazartesi, 07 Mart 2022 10:41:23 (GMT+3) | Şanghay

Çin’e bağlı Yangtze River Delta bölgesinde demir yolu altyapısına daha fazla yatırım yapılmaya devam edeceği ve yapılması planlanan toplam yatırımın şu an 68,6 milyar RMB (11 milyar $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu bölgede bu yıl içerisinde 17 proje hayata geçirilecek. Geçtiğimiz yıl Yangtze River Delta bölgesinde demir yolu altyapısına 90,19 milyar RMB (14,3 milyar $) yatırım yapılmış, söz konusu rakam üst üste altı yıl ülkede demir yolu altyapısına yapılan en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçmişti. 2021 yılının sonu itibarıyla Delta bölgesinde raylı taşıma sisteminin uzunluğu 6.329 kilometre yüksek hızlı tren hattı dahil olmak üzere 13.374 kilometreye çıkmıştı.