Yangtze River Delta bölgesinde demir yolu altyapısına 75 milyar RMB’den fazla yatırım yapılacak

Pazartesi, 13 Eylül 2021 11:32:40 (GMT+3) | Şanghay

China Railway Shanghai Group Co., Ltd. tarafından yapılan açıklamada, Çin’e bağlı Yangtze River Delta bölgesindeki demir yolu altyapısına 75 milyar RMB’den (11,6 milyar $) fazla yatırım yapılmasının beklendiği, 2021-2025 yılları arasında yapılacak toplam yatırımın 1 trilyon RMB’ye (160 milyar $) olacağı bildirildi.

2025 yılına kadar, Yangtze River Delta bölgesindeki demir yollarının uzunluğunun, 9.500 kilometre yüksek hızlı tren hattı dahil olmak üzere 17.000 kilometreye çıkacağı belirtildi.

1$ = 6,4497 RMB