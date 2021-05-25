Yaas siklonu nedeniyle Hindistan’ın doğusundaki limanların faaliyetleri sınırlandırıldı

Salı, 25 Mayıs 2021 14:11:57 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in Hindistan hükümeti ve liman yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Yaas siklonu Çarşamba günü karaya ulaşmadan önce ülkenin doğu kıyısında yer alan limanların faaliyetlerinin sınırlandırılmasına ve tüm gemilerin limanları boşaltmasına yönelik karar alındığı bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Hindistan’ın doğusunda yer alan Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde yer alan birkaç limana, “çok şiddetli” olarak sınıflandırılan ve karaya ulaştıktan sonra saatte 150-160 km’ye çıkacak Yaas siklonundan etkileneceğine yönelik uyarıda bulundu.

Odisha’da yer alan Paradip Limanı, tüm yükleme ve boşaltma ekipmanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Söz konusu limandaki tüm gemilerin açık denizlere açılması emredildi.

Nehir kenarında yer alan Kalküta Limanı, limandaki can ve mal kaybını engellemek amacıyla önlemler alırken, tüm gemilerin de demir atmasına izin verilmeden nehir boyunca bulunan liman sığınaklarının içine alınmasını emretti.

Batı Bengal’deki Haldia Limanı ise limana giriş yapacak tüm gemileri dün itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Silahlı Kuvvetler teyakkuz durumuna geçerken, Hindistan Deniz Kuvvetleri, dört adet savaş gemisini ve birçok uçağı beklemeye aldı. Hindistan Hava Kuvvetleri, insani yardım ve afet yardımı operasyonlarını yürütmek için 11 adet nakliye uçağını ve 25 adet helikopteri hazır tuttuğunu söyledi.