Xuanhua Steel yüksek fırınlarında üretime tamamen ara verdi

Salı, 28 Eylül 2021 13:51:11 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu Xuanhua Iron and Steel, Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde, yüksek fırınlarında üretime tamamen ara verdiğini, söz konusu aranın uzun süreli olacağını ve üretime yeniden başlanıp başlanmayacağının belirleneceğini duyurdu. Şirketin inşaat demiri ve filmaşin üretimi aylık 350.000-400.000 mt seviyesinde yer alıyor.

Xuanhua Steel’in üretim kapasitesinin bir kısmının Laoting’e aktarıldığı öğrenildi. Ayrıca, yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde, Pekin, Tianjin ve Hebei’de yer alan çelik üreticilerine getirilen üretim kısıtlamalarının sıkılaştırılması da gündemde.