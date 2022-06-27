Xinhai Industrial, Wugang ve Baosteel Special Steel şirketlerinden 1,16 milyon mt’luk çelik üretim kapasitesi almayı planlıyor

Çin’in Shandong eyaletinde bulunan ve Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Taigang Stainless Steel) şirketinin bağlı kuruluşu olan Xinhai Industrial Co., Ltd., ilk aşamada 1,62 milyon mt’luk bir paslanmaz çelik projesi inşa etmek ve faaliyete geçirmek amacıyla Hubei eyaleti merkezli Wuhan Iron and Steel ve Şanghay merkezli Baosteel Special Steel şirketlerinden 1,16 milyon mt’luk çelik üretim kapasitesi almayı planlıyor.
Proje kapsamında, tesisin inşaatının tamamlanmasının ardından düşük maliyetli ve yüksek verimliliğe sahip 300 serisi paslanmaz çelik üretilecek.