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Worldsteel'in 2022-23 dönemi için yeni başkanı POSCO Holdings CEO’su Jeong-Woo Choi oldu

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:23:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2022-23 dönemi yönetim kurulu için seçtiği yeni yetkililer ve üyeleri açıkladı.

Başkanlık görevi Hindistan merkezli JSW Steel Başkanı Sajjan Jindal’dan Güney Koreli POSCO Holdings’in CEO’su Jeong-Woo Choi’ye geçerken, Jindal görevine yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak devam edecek. Bir diğer yönetim kurulu başkan yardımcısı ise Nucor Corporation CEO’su Leon J. Topalian oldu.

Öte yandan, Çolakoğlu Metalürji A.Ş.’nin CEO’su Uğur Dalbeler, birliğin yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi 

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