Worldsteel 2022 ile 2023 yılları için çelik talebine yönelik tahminlerini revize etti, görünüm savaş nedeniyle belirsiz

Perşembe, 14 Nisan 2022 16:20:57 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2022 ve 2023 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu revize etti. Buna göre küresel çelik talebinin 2022 yılında %0,4 artarak 1,84 milyar mt, 2023 yılında ise %2,2 artışla 1,88 milyar mt olması bekleniyor. Worldsteel’in daha önceki tahmininde, çelik talebinin 2022 yılında %2,2 artarak 1,89 milyar mt’a ulaşması beklendiği belirtilmişti.

Tahmin raporunda 2022 ve 2023 yıllarına yönelik görünümün fazlasıyla belirsiz olduğu belirtildi. Pandeminin ardından istikrarlı bir iyileşme görüleceği beklentisi Ukrayna’daki savaş ve yükselen enflasyon nedeniyle sarsıldı.

Açıklamaya göre savaşın etkisi bölgelere göre değişiklik gösterecek. Avrupa Birliği, Rusya’dan tedarik edilen enerjiye olan bağımlılığı ve savaş bölgesine yakınlığı nedeniyle büyük ölçüde olumsuz etkilenecek. Yüksek enerji fiyatları, özellikle çelik üretiminde kullanılan hammadde fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar ve devam eden tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle savaşın etkisi küresel olarak hissedilecek. Ayrıca finansal piyasa oynaklığı ve artan belirsizlik yatırımların önünde engel teşkil edecek.

Bölgesel olarak bakıldığında worldsteel, hükümeti altyapı yatırımlarını artırmaya ve emlak piyasasını istikrara kavuşturmaya çalışan Çin’in çelik talebinin 2022 yılında yatay seyredeceğini belirtti. 2022 yılında uygulanan teşvikler 2023 yılındaki çelik talebinin hafifçe artmasını sağlayabilir. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerde çelik talebi 2021 yılında %10,7 arttı. Söz konusu ekonomiler kötüleşen piyasa ve savaştan etkileneceğinden çelik talebinin 2022 yılında %0,5, 2023 yılında ise %4,5 gibi daha küçük oranlarda artması bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerdeki çelik talebinin enflasyon baskısı ve savaşın etkisiyle 2022 yılında yalnızca %1,1 ve 2023 yılında %2,4 artacağı tahmin ediliyor.

Çelik kullanan sektörler açısından, enerji geçişine yönelik yatırımlar önümüzdeki yıllarda küresel inşaat sektörünün büyümesini yönlendirecek, ancak sektör artan maliyetlerin ve faiz oranlarının etkileriyle karşı karşıya kalacak. Küresel otomobil sektörüne bakıldığında ise savaşın özellikle Avrupa’da tedarik zincirinin normale dönmesini geciktireceği düşünülüyor.