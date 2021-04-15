Worldsteel, 2021 ile 2022 için çelik talebinde artış, çelik kullanan sektörlerde de toparlanma bekliyor

Perşembe, 15 Nisan 2021 17:38:33 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2021 ve 2022 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu yayımladı. Worldsteel, çelik talebinin 2020 yılında kaydedilen %0,2’lik düşüşün ardından 2021 yılında %5,8 artarak 1,87 milyar mt’a ulaşacağını tahmin ediyor. 2022 yılında çelik talebinin %2,7 artışla 1,92 milyar mt olması bekleniyor.

Tahmin raporunda, devam eden ikinci ve üçüncü virüs dalgasının, ikinci çeyrekte istikrar kazanacağı ve aşılamadaki ilerlemenin çelik kullanan başlıca ülkelerde kademeli olarak normale dönüşü sağlayacağı ifade ediliyor.

Kısa vadeli görünümü yorumlayan worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Saeed Al Remeithi, “Salgının kötü etkilerine rağmen, küresel çelik sektörü 2020 yılını çelik talebinde küçük bir daralmayla bitirdi. Bu da Çin’de kaydedilen %9,1 oranındaki büyümeyle gerçekleşen güçlü toparlanmadan kaynaklandı. Diğer ülkelerde çelik talebi %10 düştü. Önümüzdeki yıllarda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde çelik talebi, birikmiş talep ve hükümetlerin iyileşme programlarıyla desteklenerek güçlü bir şekilde toparlanacak. Gelişmiş ekonomilerin çoğundaki çelik talebinin salgın öncesi seviyelere dönmesi birkaç yıl alacak,” şeklinde konuştu.

Bölgesel olarak bakıldığında worldsteel, hükümet daha sürdürülebilir büyümeye odaklandığından Çin’in çelik talebinde 2021 yılında %3, 2022 yılında ise %1 artış beklendiğini belirtti. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerde çelik talebinin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %10,2 ve %5,2 oranlarında nispeten hızlı bir toparlanma göstermesi bekleniyor. Türkiye açısından ise, 2019 yılının sonunda inşaat faaliyetlerinden dolayı başlayan toparlanma hızı devam edecek ve çelik talebinin 2022 yılında kur krizi öncesi seviyesine dönmesi bekleniyor. Worldsteel, 2021 ve 2022 yıllarında gelişmiş ekonomilerde sırasıyla %8,2 ve %4,2 oranında görülecek büyümeyle büyük bir toparlanma kaydedileceğini ifade etti. Ancak, 2022 yılındaki çelik talebi 2019 yılında kaydedilen seviyelerin altında kalacak.

Çelik kullanan sektörler açısından ise, 2022 yılında küresel inşaat ve otomotiv sektörlerinin 2019 yılında kaydedilen seviyelere dönmesi bekleniyor. Worldsteel, inşaat sektöründeki toparlanma hızında bölgesel farklılıklar olacağını belirtti. Gelişmiş ekonomilerde, yeşil toparlanma programları ve altyapı yenileme çalışmaları inşaat talebini artıracak. Otomotiv sektörünün ise, biriken talep ve güvenlik kaygıları nedeniyle artan kişisel ulaşım kullanımının etkisiyle 2021 yılında güçlü bir şekilde toparlanması bekleniyor. Makine sektöründeki toparlanmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenirken, belirsizlik kısıtlayıcı bir faktör olmaya devam ediyor. Dijitalleşme, otomasyon ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar ve yeşil girişimler makine sektörünün büyümesini sağlayacak.